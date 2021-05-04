Полиция Екатеринбурга ищет любителя жарить шашлыки на детской площадке

Мужчина проигнорировал замечания жителей ЖК и дожарил мясо. Фото: скрин с видео паблика "Инцидент Екатеринбург"

Сотрудники полиции и госпожнадзора Екатеринбурга ищут горожанина, который жарил шашлыки на детской площадке в ЖК «Хрустальные ключи» в микрорайоне Компрессорный.

Видео, на котором запечатлен спор мужчины с местными жителями, которые негодуют по поводу вопиющего нарушения, облетело соцсети и сайты новостных агентств. Стражи порядка говорят, что мужчина, который с мангалом пришел на детскую площадку и стал жарить мясо, нарушил требования особого противопожарного режима, который действует на территории Свердловской области с 30 апреля 2021 года.

- За это законодательством предусмотрен административный штраф в размере до четырех тысяч рублей. Сейчас сотрудниками госпожнадзора и полиции проводятся мероприятия по установлению личности нарушителя, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

С начала пожароопасного сезона в 2021 году на уральцев составили уже 266 административных протоколов.

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