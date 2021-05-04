«Мангал не уберу!»: екатеринбуржец пожарил шашлык на детской площадке, отбиваясь от соседей

Мужчина пожарил мясо, несмотря на все преграды. Фото: скриншот видео паблика "Инцидент-Екатеринбург" во "Вконтакте"

В Екатеринбурге мужчина пожарил шашлыки прямо на детской площадке. Его не смутили ни настойчивые замечания соседей, ни попытки отобрать мангал. Любитель шашлыков смело бросился на защиту еды, так и не отдав ее оппонентам.

Случившаяся перепалка попала на видео, которое опубликовал паблик «Инцидент-Екатеринбург» во «Вконтакте». Там сообщают, что приготовление шашлыков происходило в ЖК «Хрустальные ключи», расположенном в Компрессорном районе.

- Так же не делается! На детской площадке… Пришел и жарит мясо, - укоряли любителя шашлыков соседи вместе с подошедшим охранником.

На эти претензии «шашлычник» отвечать не стал, а попросту перенес мангал на несколько метров, переместившись с детской площадки на велосипедную дорожку. Но и там его настиг праведный гнев соседей.

- Мужчина, убирайте отсюда мангал, - требовал один из очевидцев.

- Еще раз говорю, я не уберу мангал, - отрезал любитель шашлыков.

Затем недовольный очевидец попытался прорваться к мангалу, но «шашлычник» грудью встал на его защиту. Несколько минут мужчины водили вокруг мангала «хороводы». В итоге упорный екатеринбуржец своего добился и дожарил шашлык. Огонь он затушил, посыпав его песком с детской площадки.

- Поясните, на каком основании вы устроили такое мероприятие в общественном месте? – обратился к «шашлычнику» еще один сосед.

От предложенного горячего шашлыка он отказался и попросил владельца мангала перестать есть во время разговора.

- Праздник сегодня, - ответил любитель мяса.

- И что, где прописано, что в праздник можно жарить шашлыки в общественном месте? – не унимался сосед.

- А где прописано, что нельзя? – парировал владелец мангала.

Стоит заметить, что в Екатеринбурге и Свердловской области с 30 апреля действует противопожарный режим. Уральцам запрещено пользоваться на улице открытым огнем и разводить костры. Соответствующее постановление подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

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