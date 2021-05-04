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Общество4 мая 2021 10:22

Синоптики предупредили уральцев о возможных пожарах

На востоке области ситуация чрезвычайная
Евгений СТОЯНОВЕвгений СТОЯНОВ
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Такая ситуация сложилась из-за жаркой и сухой погоды

Такая ситуация сложилась из-за жаркой и сухой погоды

Фото: Олег УКЛАДОВ

Уральские синоптики предупредили жителей Свердловской области о высокой пожарной опасности.

- 4 мая в отдельных районах Свердловской области сохраняется высокая пожарная опасность, местами на востоке Свердловской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность, - рассказали в «Уральском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В Екатеринбурге, по данным синоптиков, во вторник, 4 мая температура воздуха в дневные часы составит 25°. В среду похолодает, но незначительно. Столбик термометра днем покажет в районе 21°.

О том, какая погода будет 9 мая и в другие праздничные дни, можно прочитать здесь.