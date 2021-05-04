Погода на 9 мая 2021 в Екатеринбурге и Свердловской области

Дневная температура воздуха составит +18...+23 градуса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Солнечно и тепло, так, по данным сервисов прогноза погоды будет в Екатеринбурге 9 мая 2021.

С 4 по 7 мая в уральской столице ожидается теплая погода и температура воздуха продержится на отметке +18 градусов, дождь может пойти 5 и 6 мая. Эти дни тоже считаются выходными, но не для всех – часть жителей все же вышли на работу. Поэтому полноценные прогулки он планируют с 8 по 10 мая.

Публикуем прогноз погоды на 9 мая 2021 в Екатеринбурге.

GISMETEO

По данным сервиса, суббота, 8 мая, будет теплый и солнечный день и на прогулку можно надевать легкую весеннюю одежду – днем воздух прогреется до +18 градусов. В вечернее время похолодает до +5 градусов. Осадков не ожидается.

В воскресенье, 9 мая, зрители насыщенной программы празднования Дня Победы также не замерзнут. Днем термометры покажут +21 градус, ночью – плюс 5. День пройдет без осадков.

10 мая ожидается теплая и солнечная погода. На небе будет малооблачно. Днем температура воздуха составит +22 градуса, ночью – плюс 6.

Для зрителей 7 мая организуют просмотр репетиции парада Победы Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЯНДЕКС.ПОГОДА

Погода 9 мая 2021 в Екатеринбурге будет теплой, поэтому помимо городского отдыха можно отправиться за город. Мы публиковали список мест, которые будет интересно посетить в выходные.

Так, по данным сервиса «Яндекс.Погода», 8 мая в уральской столице и Свердловской области ожидается пасмурная погода, + 21 градус днем и +4 ночью.

9 мая будет солнечно и +24 градуса днем. Ночная температура составит +6 градусов.

В заключительный день майских праздников, 10 мая, в Екатеринбурге будет облачно, +24 градуса днем и +6 ночью.

Осадков не ожидается.