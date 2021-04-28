«Скончалась в реанимации»: в частном пансионате Екатеринбурга нашли бабушку с пробитой головой

ЧП произошло в этом пансионате. Фото: пансионат «Золотые годы»

В Екатеринбурге в частном пансионате для престарелых 89-летняя пенсионерка получила перелом основания черепа. Как стало известно «КП-Екатеринбург», инцидент произошел накануне в пансионате «Золотые годы», расположенном по адресу Викина,74.

- Женщину доставили в больницу с диагнозом перелом основания черепа. Врачам спасти ее не удалось, пенсионерка скончалась в реанимации, - рассказал «КП» осведомленный источник.

В пансионате факт произошедшего подтверждают. Хотя говорят о случившемся неохотно.

- Упала, когда поднималась по лестнице, - кратко пояснили обстоятельства ЧП в пансионате, добавив, что сейчас на месте работает полиция.

- По факту смерти пенсионерки следственным отделом СКР по Чкаловскому району Екатеринбурга организована доследственная проверка, все обстоятельства смерти женщины выясняются, - рассказали «Комсомолке» в Следственном комитете.

К ЧИТАТЕЛЮ:

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb.