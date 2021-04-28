«Скончалась в реанимации»: в частном пансионате Екатеринбурга нашли бабушку с пробитой головой

ЧП произошло в этом пансионате. Фото: пансионат «Золотые годы»
В Екатеринбурге в частном пансионате для престарелых 89-летняя пенсионерка получила перелом основания черепа. Как стало известно «КП-Екатеринбург», инцидент произошел накануне в пансионате «Золотые годы», расположенном по адресу Викина,74.
- Женщину доставили в больницу с диагнозом перелом основания черепа. Врачам спасти ее не удалось, пенсионерка скончалась в реанимации, - рассказал «КП» осведомленный источник.
В пансионате факт произошедшего подтверждают. Хотя говорят о случившемся неохотно.
- Упала, когда поднималась по лестнице, - кратко пояснили обстоятельства ЧП в пансионате, добавив, что сейчас на месте работает полиция.
- По факту смерти пенсионерки следственным отделом СКР по Чкаловскому району Екатеринбурга организована доследственная проверка, все обстоятельства смерти женщины выясняются, - рассказали «Комсомолке» в Следственном комитете.
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