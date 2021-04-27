Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов вышел на общегородской субботник

Кроме того, градоначальник принял участие в международной акции «Сад Памяти» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 27 апреля прошел общегородской субботник. В нем приняли участие действующие власти Екатеринбурга. Так, на уборку территории Дендропарка на улице 8 марта вышел глава уральской столицы Алексей Орлов.

- Субботник — хороший элемент воспитания экологической культуры, бережного отношения к работе коммунальных служб и любви к городу. Екатеринбург — наш общий дом, - отметил Алексей Орлов.

Кроме того, градоначальник принял участие в международной акции «Сад Памяти». Он вместе с волонтерами посадил яблоню в парке имени Павлика Морозова. Всего было высажено 28 деревьев. Эта акция впервые прошла в прошлом году. Ее цель – это создание зеленых памятников тем, кто погиб в годы Великой Отечественной войны.