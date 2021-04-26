Благодатный огонь привезут в Екатеринбург из Москвы

Из Екатеринбурга Благодатный огонь передадут во все храмы Среднего Урала. Фото: Фонд святой Екатерины

Несмотря на то, что Израиль сейчас закрыт для посещения из-за пандемии коронавируса, Благодатный огонь все равно попадет в Свердловскую область из Храма Гроба Господня в Иерусалиме. По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения, его доставит Фонд святой Екатерины.

- Фонд доставит Благодатный огонь из Москвы в Свято-Троицкий кафедральный собор, откуда его передадут во все храмы Среднего Урала, - сказал Александр Андреев, директор Фонда святой Екатерины.

Добавим, что в предыдущие годы Благодатный огонь привозили на Урал напрямую из Иерусалима. Для этого в Иерусалим фондом отправлялись паломники.