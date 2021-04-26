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Общество26 апреля 2021 17:15

Благодатный огонь привезут в Екатеринбург из Москвы

Ранее его доставляли напрямую из Иерусалима, но сейчас Израиль закрыт на карантин
Данил СВЕЧКОВДанил СВЕЧКОВ
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Из Екатеринбурга Благодатный огонь передадут во все храмы Среднего Урала. Фото: Фонд святой Екатерины

Из Екатеринбурга Благодатный огонь передадут во все храмы Среднего Урала. Фото: Фонд святой Екатерины

Несмотря на то, что Израиль сейчас закрыт для посещения из-за пандемии коронавируса, Благодатный огонь все равно попадет в Свердловскую область из Храма Гроба Господня в Иерусалиме. По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения, его доставит Фонд святой Екатерины.

- Фонд доставит Благодатный огонь из Москвы в Свято-Троицкий кафедральный собор, откуда его передадут во все храмы Среднего Урала, - сказал Александр Андреев, директор Фонда святой Екатерины.

Добавим, что в предыдущие годы Благодатный огонь привозили на Урал напрямую из Иерусалима. Для этого в Иерусалим фондом отправлялись паломники.