Суд опроверг присвоение делу убитого СОБРом екатеринбуржца грифа «совершенно секретно»

Владимир Таушканов был застрелен в ночь на 1 июня 2020 года. Фото: Алексей Булатов/Вконакте

Адвокат семьи Владимира Таушканова Алексей Бушмаков заявил, что уголовному делу об убийстве 27-летнего жителя Екатеринбурга, который украл обои из магазина и был убит сотрудниками СОБРа во время штурма квартиры, суд присвоил гриф «совершенно секретно».

Причиной такого решения, по словам адвоката, могла стать государственная тайна, которая содержится в материалах уголовного дела. В связи с этим на заседания по делу не допускают представителей прессы и общественности, а участникам процесса, как говорит Бушмаков, нельзя приносить в зал электронные устройства.

В Свердловском областном суде эту информацию опровергли, заявив, что не имеют таких полномочий.

- Информация о том, что Свердловский областной суд присвоил гриф «совершенно секретно» уголовному делу в отношении Владимира Таушанкова не соответствует действительности. Согласно требованиям закона вопрос о присвоении данного грифа уголовному делу решается на стадии предварительного расследования органами следствия. Суд таких полномочий не имеет, как и не имеет полномочий присвоенный гриф снимать, - рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Там добавили, что уголовное дело рассматривают в закрытом режиме из-за охраняемой законом тайны.

Напомним, что в последний весенний день прошлого года 27-летней мужчина пришел в строительный магазин на ЖБИ и украл обои. Пригрозив охраннику расправой, он ушел с краденной вещью к себе в квартиру в соседнем дворе.

Вскоре к нему домой нагрянула полиция. Однако Таушканов, находившийся в квартире с отцом, не стал открывать дверь. По данным стражей порядка, мужчина распылил в лицо одному из полицейских газовый баллончик, после чего на место ЧП вызвали бойцов Росгвардии.

Далее молодой человек стал угрожать бойцам предметом, похожим на автомат. После этого начался штурм, в ходе которого Владимир Таушканов был убит.

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