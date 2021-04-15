Дело екатеринбуржца, убитого СОБРом, закрыли от общественности из-за государственной тайны

Суд по делу об убийстве Владимир Таушканова закрыли от общественности из-за государственной тайны. Фото: Алексей Булатов/Вконакте

Свердловский областной суд закрыл от общественности и прессы рассмотрение дела об убийстве жителя Екатеринбурга Владимира Таушканова, застреленного СОБРом во время штурма его квартиры.

Уголовному делу присвоили гриф «совершенно секретно» из-за содержащейся в нем государственной тайны, поэтому теперь участникам судебного процесса запрещено разглашать информацию о том, что происходит на заседаниях.

- В деле содержатся сведения, составляющие государственную тайну. Присвоив делу гриф «совершенно секретно», суд создал некоторые трудности для защиты: все электроприборы сдаем перед входом в зал; аудиопротокол не ведется; пользоваться можно лишь листами бумаги, выданными судьей, которые сдаются ей после окончания заседания и хранятся при деле впоследствии, - описал ситуацию адвокат Алексей Бушмаков.

Напомним, что несколько дней назад дело Таушканова закрыли от прессы. Имена группы силовиков, проводивших штурм, также засекретили, им были присвоены порядковые номера.

Магазин, где Таушканов украл обои Фото: Евгений СТОЯНОВ

27-летнего Владимира Таушканова застрелили в ночь на 1 июня 2020 года в его же квартире на ЖБИ. По официальной версии, мужчина вышел навстречу силовикам с «автоматом Калашникова». Родители Владимира говорили, что оружие в руках их сына было ненастоящим, оно предназначено для игры в страйкбол.

В Росгвардии после ЧП рассказали, что Таушканов брызнул в лицо из газового баллончика одному из полицейских, после чего к дверям квартиры вызвали СОБР. Решение о штурме силовики приняли после переговоров с участием отца подозреваемого в краже обоев.

- Сотрудники СОБР при входе в квартиру увидели направленный на них автомат Калашникова, учитывая складывающуюся обстановку, а также угрозу жизни и здоровью сотрудников было принято решение открыть огонь, - уточнили в ведомстве.

В день убийства Владимир Таушканов похитил из строительного супермаркета рулон обоев, которые отнес домой, отпугнув охранника магазина. После этого силовики пришли к его квартире.

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