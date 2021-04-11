В Екатеринбурге выбрали главную бабушку года

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

В уральской столице завершился конкурс «Главная бабушка Екатеринбурга-2021», финал которого проходил на сцене центра культуры «Урал». В этот раз за звание лучшей боролись 38 женщин в возрасте от 45 до 73 лет. Примечательно, что главным критерием отбора было только наличие внуков, ограничения по внешности вроде роста или веса полностью отсутствовали.

- По итогам состязаний звание главной бабушки завоевала 58-летняя Оксана Викторова, двумя вице-бабушками стали Лада Попова и Татьяна Мерзлякова, - сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Чтобы завоевать почетное звание, участницы ходили на занятия по вокалу, танцам, психологии и дефиле. Также они демонстрировали свои кулинарные способности, представляя блюда русской, украинской, итальянской и мексиканской кухонь.