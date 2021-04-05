В Екатеринбурге масочный режим не соблюдают 10% пассажиров общественного транспорта

Проверка показала, что большинство пассажиров и сотрудников транспортных предприятий соблюдают коронавирусные правила Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сегодня прошел рейд по соблюдению масочного режима в общественном транспорте. Провела его Муниципальная транспортная инспекция совместно с сотрудниками ГИБДД. Проверка показала, что большинство пассажиров и сотрудников транспортных предприятий соблюдают коронавирусные правила - в масках были 90%. Игнорировали масочный режим только 10%.

Во время рейда кондукторам еще раз напомнили о том, что не нужно пускать в транспорт «безмасочных» пассажиров. Кроме того, проверяющие убедились, что в салоне и на входных дверях общественного транспорта размещены объявления, напоминающие об обязательном использовании средств индивидуальной защиты.

За несоблюдение масочного режима можно получить штраф от 1 до 30 тысяч рублей. Однако сегодня до этого не дошло. С нарушителями только проводили беседы.

- Рейды нацелены в первую очередь на профилактику. Мы не стремимся штрафовать людей. Наша главная цель - напоминать гражданам о необходимости пользоваться масками, тем самым оберегая себя и своих близких, - рассказал заместитель председателя Комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Администрации Екатеринбурга Николай Вахлов.