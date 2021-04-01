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Происшествия1 апреля 2021 11:16

Оперуполномоченного из Верхней Пышмы заподозрили в получении взятки

Предположительно, он получил 100 тысяч рублей от директора типографии
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
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Служебную проверку проводят сотрудники Оперативно-розыскная часть собственной безопасности свердловского главка полиции

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оперуполномоченного из Верхней Пышмы заподозрили в получении взятки. Как рассказал «КП» источник в силовых структурах, у ФСБ есть основания полагать, что он получил взятку от директора местной типографии.

За 100 тысяч рублей полицейский должен был закрыть глаза на то, что фирма использует пиратское программное обеспечение.

- Оперуполномоченный получил деньги через своего друга, который выступил в роли посредника. Млалдший лейтенант служит в МВД с 2019 года, - отметил инсайдер «Комсомолки».

Служебную проверку проводят сотрудники Оперативно-розыскная часть собственной безопасности свердловского главка полиции.

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