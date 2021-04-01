Служебную проверку проводят сотрудники Оперативно-розыскная часть собственной безопасности свердловского главка полиции Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оперуполномоченного из Верхней Пышмы заподозрили в получении взятки. Как рассказал «КП» источник в силовых структурах, у ФСБ есть основания полагать, что он получил взятку от директора местной типографии.

За 100 тысяч рублей полицейский должен был закрыть глаза на то, что фирма использует пиратское программное обеспечение.

- Оперуполномоченный получил деньги через своего друга, который выступил в роли посредника. Млалдший лейтенант служит в МВД с 2019 года, - отметил инсайдер «Комсомолки».

Служебную проверку проводят сотрудники Оперативно-розыскная часть собственной безопасности свердловского главка полиции.