Погода в Екатеринбурге и Свердловской области на 31 марта 2021

Погода в регионе будет аналогична уральской столице Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Урал приходит настоящее весеннее тепло. По сообщениям уральского Гидрометцентра, 31 марта в Екатеринбурге ожидается от - 2 до +8 градусов тепла. После ночных «минусов» воздух прогреется на 10 градусов. В течение всего дня синоптики обещают пасмурную погоду, которая будет чередоваться с малооблачностью и кратковременными прояснениями.

Погода в регионе будет аналогична уральской столице. Ночью столбики термометров опустятся до - 2 градусов. К утру потеплеет до +5, днем столбики термометров поднимутся еще на два градуса. Небо будет облачным с небольшими прояснениями. К ночи ожидается небольшой снег.

Уральские синоптики сообщают, что подобная погода ожидается и в ближайшие дни. Резких перемен температуры быть не должно.