Свердловская область получила 30,6 тысяч доз вакцины от коронавируса

В настоящее время на территории области работают 149 прививочных кабинетов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловскую область привезли очередную крупную партию отечественной вакцины от коронавируса. Регион получил 30,6 тысяч доз препарата «Спутник V», сейчас его распределяют между больницами. Примечательно, что на прошлой неделе на Средний Урал уже доставили 28 тысяч доз лекарства. Таким образом, за последнее время в регион поступило около 60 тысяч доз вакцины.

- По информации министерства здравоохранения Свердловской области, ожидаются и новые поставки вакцины, - отмечают в региональном оперштабе.

В настоящее время на территории области работают 149 прививочных кабинетов, из которых 43 действуют в уральской столице. Остальные расположены в муниципалитетах. Также существуют 26 мобильных пунктов и 30 выездных бригад, которые выезжают в отдаленные места региона, чтобы сделать прививку всем желающим.