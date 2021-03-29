На Урале будут судить работодателя, прикрывавшего 11 мигрантов

Мужчина дал 11 мигрантам работу и предоставил жилье, зная, что у них нет разрешающих документов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Качканаре прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в организации незаконного пребывания в России иностранных граждан. Мужчина дал 11 мигрантам работу и предоставил жилье, зная, что у них нет разрешающих документов.

- Будучи учредителем предприятия по производству помольных шаров и не имея разрешения на привлечение и использование иностранных работников для осуществления трудовой деятельности, качканарец в период с июля 2018 года по декабрь 2020 года не подавал соответствующие уведомления в органы МВД, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Мигранты, уклоняющиеся от выезда из России, жили и работали в производственном корпусе, который им предоставил обвиняемый, пока туда не нагрянули правоохранительные органы. Уголовное дело в отношении качканарца, прикрывавшего мигрантов, будет рассматривать Качканарский городской суд.