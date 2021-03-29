На Урале после пожара в аварийном доме нашли тела двух человек

Фото: МЧС по Свердловской области

В Верней Туре накануне, 28 марта, в доме на улице Лесная, во время разбора конструкций обрушившегося здания после пожара, нашли тела двух человек - мужчины, 1978 года рождения и женщины, 1984 года рождения. Дом, в котором произошла трагедия, ранее был признан аварийным. Прокуратура начала проверку.

- Дом является муниципальным. Заселенными на момент пожара были три из восьми квартир. На сегодняшний день жильцы двух квартир расселены в ином жилом помещении муниципального жилищного фонда, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Прокуратура даст оценку соблюдению законодательства о противопожарной безопасности, жилищного законодательства в части непринятия должностными лицами мер к своевременному расселению дома, признанного аварийным. Отметим, что предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.