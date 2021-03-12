В Екатеринбурге реконструируют старинную пивоварню

Фото: rdmugiso.ru

В Екатеринбурге реконструируют и законсервируют часть старинной пивоварни «Комплекс медопивоваренного завода Гребенькова и Холкина». Конкурс на поиск поставщика появился на сайте госзакупок. На ремонт объекта культурного наследия на Розы Люксембург, 62а планируют потратить 768 тысяч рублей. Работы должны будут выполнить к 7 июля 2021 года.

Согласно документам подрядчик должен будет укрепить кирпичную кладку, восстановить кровлю и обработать все деревянные конструкции огнезащитным покрытием, а кирпичные - специальным составом от эрозии.

Напомним, что месяц назад «МУГИСО» выставила на продажу помещение в здании пивоварни за 28 521 000 рублей.

«Комплекс медопивоваренного завода Гребенькова и Холкина» является образцом промышленного зодчества конца XIX века. Чтобы построить пивоваренный завод, екатеринбургский купец Гребеньков купил жилую усадьбу в 1870-х годах. К 1889 году на территории усадьбы были построены каменный дом, два флигеля, службы и пивоваренный завод.