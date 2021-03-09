В Екатеринбурге на Эльмаше мужчина погиб при падении с многоэтажки

Рядом с телом погибшего обнаружили мобильный телефон, а также банковскую карту Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на Эльмаше 38-летний мужчина разбился насмерть при падении с многоэтажки. Прибывшие на место медики оказались бессильны, им оставалось только констатировать смерть молодого человека. Его тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы выяснить точную причину гибели. Следственный комитет проводит проверку. Опрашивают свидетелей, родственников и знакомых погибшего. По предварительной версии криминала в его кончине не было.

- Отправившись по делам, мужчина необычно попрощался с матерью, о чем она сделала заявление в полицию. Сыщики сейчас анализируют видео с камер наблюдения, все обстоятельства трагедии выясняются представителями МВД и СКР, - рассказал руководитель пресс-службы свердловского полицейского Главка полковник Валерий Горелых.

Примечательно, рядом с телом погибшего обнаружили мобильный телефон, а также банковскую карту.