В Екатеринбурге военные провели акцию «Весенний букет»

Акцию приурочили к празднованию международного женского дня Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на главной площади города в канун 8 марта солдаты Центрального военного провели акцию «Весенний букет», которая приурочена к празднованию международного женского дня.

- В рамках акции мероприятия военнослужащие продемонстрировали выполнение строевых приемов с оружием на месте и в движении, под аккомпанемент военного оркестра, а также подарили зрительницам цветы, - рассказывают в пресс-службе Центрального военного округа.

Главными участниками акции стали военнослужащие роты почетного караула и оркестра Центрального военного округа, они организовали плац-концерт. Показываем, как это было.