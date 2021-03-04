В Екатеринбурге военные провели акцию «Весенний букет»

Акцию приурочили к празднованию международного женского дня
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге на главной площади города в канун 8 марта солдаты Центрального военного провели акцию «Весенний букет», которая приурочена к празднованию международного женского дня.
- В рамках акции мероприятия военнослужащие продемонстрировали выполнение строевых приемов с оружием на месте и в движении, под аккомпанемент военного оркестра, а также подарили зрительницам цветы, - рассказывают в пресс-службе Центрального военного округа.
Главными участниками акции стали военнослужащие роты почетного караула и оркестра Центрального военного округа, они организовали плац-концерт. Показываем, как это было.