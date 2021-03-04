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Общество

В Екатеринбурге военные провели акцию «Весенний букет»

Солдаты дарили женщинам цветы на главной площади города
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Акцию приурочили к празднованию международного женского дня

Акцию приурочили к празднованию международного женского дня

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на главной площади города в канун 8 марта солдаты Центрального военного провели акцию «Весенний букет», которая приурочена к празднованию международного женского дня.

- В рамках акции мероприятия военнослужащие продемонстрировали выполнение строевых приемов с оружием на месте и в движении, под аккомпанемент военного оркестра, а также подарили зрительницам цветы, - рассказывают в пресс-службе Центрального военного округа.

Главными участниками акции стали военнослужащие роты почетного караула и оркестра Центрального военного округа, они организовали плац-концерт. Показываем, как это было.