В Екатеринбурге директор турагентства брала деньги за путевки и тратила на себя

Уголовное дело в отношении недобросовестного турагента будет рассматривать Чкаловский суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге будут судить директора турагентва, обманывавшую туристов. Женщина брала с клиентов деньги за туры и забирала из себе, даже не думая бронировать путевки.

- Прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы 1988 года рождения. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное с использованием служебного положения), - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, в 2018 году девушка зарегистрировала туристическое агентство. Она назначила себя директором и работала одна - сотрудников нанимать не стала. В 2019 году, во время летних отпусков, к ней обратились за покупкой тура два клиента. Она заключила с ними договора, получила деньги за тур, однако не стала его даже бронировать. Деньги, переданные ей клиентами в сумме 129 тысяч рублей и 122 тысяч рублей, хозяйка агентства присвоила себе.

Второй случай произошел в ноябре 2019 года. Девушка вновь заключила договор с клиентом о продаже тура, получила на счет 430 тысяч рублей и также, не забронировав тур, забрала их себе. Уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Чкаловский районный суд Екатеринбурга.