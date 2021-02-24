Свердловскую область метели, накрывшие соседний Челябинск, должны обойти стороной Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области отреагировал на обрушившуюся на уральские регионы непогоду. По словам Евгения Куйвашева, снежный буран, который сейчас бушует в Челябинской области, не должен переместиться к нам. Напомним, что в соседнем регионе сегодня бушует сильна метель, из-за которой перекрыто несколько трасс. В трех районах из-за непогоды даже ввели режим ЧС.

Евгений Куйвашев рассказал на своей странице в Instagram, как Свердловская область переживает сильные ветра и морозы.

- Ситуация на дорогах при низкой температуре из-за сильного ветра резко ухудшилась. Помимо снегопадов, пусть и незначительных, возникла еще и низовая метель, на трассы вынесло весь снег, выпавший ранее. Со снежными заносами все выходные боролись около 100 единиц техники. За три дня было рассыпано 584,5 кубометра противогололедных материалов. Работа продолжается и сегодня, - написал губернатор.

Также глава региона рассказал, что из-за шквалистого ветра в нескольких населенных пунктах региона накануне отключалось электричество. В некоторых территориях работы продолжаются. В Горноуральском и Каменском городских округах, в Каменске-Уральском, Гарях, Богдановиче, Тугулыме и Первоуральске неполадки полностью устранены. Бригады коммунальщиков и энергетиков продолжают следить за обстановкой.

- Прошу всех, пока погода окончательно не наладилась, быть особенно внимательными. Обращаюсь к водителям: по возможности откажитесь от поездок. Если вам все же нужно ехать, соблюдайте скоростной режим и дистанцию, - обратился Евгений Куйвашев к уральцам.

Глава региона напомнил, что сообщить о заносах на трассах можно в круглосуточную дорожную диспетчерскую службу 8 (343) 261-79-83 или на «горячую линию» областного управления автодорог 8 (343) 262-50-65.