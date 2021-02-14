На Уралмаше иномарка вылетела на тротуар, где шли люди

На месте работают экстренные службу. Фото: скрин с видео в паблике "Инцидент Екатеринбург"

В Екатеринбурге около 18:30 14 февраля на перекрестке улиц Победы и Ломоносова произошла серьезная авария, в результате которой один из легковых автомобилей вылетел на тротуар и снес дорожный знак возле цветочного магазина на углу.

По свидетельству очевидцев, один из автомобилей ехал по Победы, а другой поворачивал в этот момент с Победы на Ломоносова. От удара первый автомобиль выбросила на пешеходную зону, где он снес знак. Об этом пишет паблик «Инцидент Екатеринбург».

Информацию о ДТП подтвердили в ГИБДД по Екатеринбургу. Информация о пострадавших уточняется. Сейчас на месте аварии работают экстренные службы. Подробности будут известны позже.