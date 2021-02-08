«Кольцово» возобновляет авиасообщение со всем миром

С 8 февраля возобновляются полеты в Сингапур, Египет и Грецию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбургский аэропорт «Кольцово» возобновил международное авиасообщение со всем миром. Такое решение приняло правительство Российской Федерации. С 8 февраля возобновляются вылеты в Грецию и Сингапур, также будет увеличено количество рейсов в Египет.

- Граждане, прибывающие из-за границы, заполняют специальную форму на портале Госуслуг, а затем в течение трёх дней загружают в неё результаты исследования на COVID-19, выполненные по приезде, - сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

В аэропорту действуют усиленные меры по профилактике распространения инфекции. На территории обязательно ношение защитной маски. О необходимости соблюдения социальной дистанции напоминают информационные указатели и звуковое оповещение.