Леонид Волков рассказал об обысках у его мамы в Екатеринбурге

Леонид Волков прокомментировал обыски в квартире его матери Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рано утром, 5 февраля, полиция побывала с обыском в квартире мамы оппозиционера Леонида Волкова в Екатеринбурге. Сам общественный деятель находится за пределами России, и в квартире, куда нагрянули силовики, по его утверждению, не был несколько лет.

- Все уже процитировали мою маму, которая сказала, что «все прошло культурно» - и пошла дальше спать. Когда обыск закончился. И, правда, по нынешним временам, «культурно», - рассказывает Леонид Волков, уточняя, что во время визита стражи порядка ничего не изъяли, составили протокол и ушли.

При этом, оппозиционер задается вопросом, что кто-то это поручение придумал и в Екатеринбург отправил. Волков уточнил, что не живет в квартире родителей больше 20 лет, больше 10 лет не прописан, и несколько лет там не был.

- Довольно-таки тошно, честно говоря, - резюмирует Леонид Волков.

«КП-Екатеринбург» попросило пресс-службу свердловского областного Главка прокомментировать обыски в квартире мамы оппозиционного деятеля.

- Мы проверим, насколько сведения соответствуют действительности, - кратко пояснил Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области.

Напомним, что Леонид Волков с 2009 по 2013 год работал депутатом Гордумы Екатеринбурга, после уехал в Москву, где продолжил заниматься оппозиционной деятельностью. В 2019 году Волков покинул Россию из-за риска уголовного преследования, сейчас проживает в Вильнюсе.