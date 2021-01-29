Представилась соцработником: в Екатеринбурге ищут мошенницу, укравшую у пенсионерки 1,5 миллиона

Получив от пожилой женщины конверт с деньгами, мошенница поспешила уйти из ее квартиры. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полиция Екатеринбурга объявила в розыск женщину, которая, претворившись сотрудником социальной службы, убедила пожилую женщину отдать ей все свои сбережения – полтора миллиона рублей. Преступление было совершено 26 января на улице Лобкова.

- Как рассказала потерпевшая, 26 января около 15.00 в ее дверь постучалась неизвестная женщина на вид 40 лет, - уточняют в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. - Она объяснила, что является представителем социальной службы, и на пожилую женщину якобы выделен продуктовый набор и, кроме того, ей необходимо обменять деньги старого образца на новые.

Пенсионерка пустила мошенницу к себе домой и передала ей конверт c деньгами, после чего незнакомка ушла.

Приметы злоумышленницы: рост около 160 сантиметров, плотное телосложение, неславянская внешность. Была одета в серую шапку, темные очки, медицинскую маску, на руках белые хозяйственные перчатки. Говорила при этом мошенница без акцента.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении подозреваемой, сотрудники полиции просят позвонить им по телефонам: 8 (343)356-42-14, или 02 (102 по мобильному).