Управляю чайником со смартфона:6 доводов в пользу нового чайника с Wi-Fi

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В условиях многозадачности, которую нам диктует современный мир, экономия времени стала одним из главных вопросов нашего поколения. Умная линейка техники Polaris IQ Home сможет взять на себя все заботы в домашнем хозяйстве, даже процесс кипячения воды в чайнике PWK 1725CGLD с Wi-Fi не потребует вашего присутствия.

№1 Дистанционное управление. Благодаря легкому управлению по WI-FI вы можете задать команду чайнику из любой точки мира, где есть интернет. Включайте функцию подогрева, находясь в соседней комнате, вскипятите воду, возвращаясь с мороза, или задавайте расписание кипячения воды в удобные часы.

№2 Удобное управление через приложение. Благодаря приложению Polaris IQ Home экран вашего телефона становится панелью управления чайником. В режиме реального времени вы можете выбрать функции, среди которых «кипячение», «разогрев», а также «разогрев с удержанием». Через приложение можно выбрать уже готовые предустановки, в том числе разогрев воды для детской смеси или растворимого кофе.

Также через приложение вы можете следить за текущей температурой и свежестью воды. Кроме того, в приложение интегрирована кнопка защиты от детей, предотвращающая нежелательное нажатие кнопок или смену режима нагрева воды.

Мобильное приложение Polaris IQ Home работает с неограниченным числом пользователей, среди которых можно назначить «администратора» и «обычного пользователя» с ограниченными функциями управления. Вы сможете использовать чайник на расстоянии, при этом для подключения не требуется дополнительное оборудование.

Для любителей голосовых помощников компания Polaris настроила работу линейки IQ Home с Алисой и Марусей. Оценить интерфейс Polaris IQ Home можно в демо-режиме, приложение доступно в App Store и Google Play.

№3 Рецепты и расписание работы чайника. Через приложение Polaris IQ Home доступно 100 рецептов заваривания чая, разделенных на 15 тематических категорий, среди которых «национальный чай», «чай с фруктами», «холодный чай» или «ройбуш/каркаде». В приложении вы найдете подробное описание приготовления желаемого чая, а также активную кнопку «старт» для начала готовки прямо со страницы рецепта.

IQ Boiling – это функция ступенчатого нагрева воды до температуры ее закипания, когда вода дойдет до 100 градусов, чайник моментально отключится, исключив бурное кипение воды. Это позволяет сохранить минеральной состав воды, во время кипячения, благодаря чему гораздо меньше минеральных солей выпадает в осадок и оседает на стенках и дне чайника в виде накипи.

Приложение также позволяет настроить расписание работы чайника. Благодаря расписанию, вам не нужно будет дополнительно открывать приложение. В заданные дни и время чайник сам будет включать необходимый режим. Например, каждый день в будни к 8 утра кипятить воду.

№4 Решаете сразу несколько бытовых задач. Чайник умеет подогревать, кипятить, доводить воду до нужной температуры, а также работать по вашему уникальному расписанию. В функционал чайника интегрированы пять предустановленных режимов разогрева воды. Среди предусмотренных температурных режимов: 50 С, 70 С, 80 С, 90 С и 100 С. Просто добавьте воды в чайник и уже через несколько минут вы сможете насладиться готовым чаем.

Чайник PWK 1725CGLD оснащен сенсорной панелью управления, а также приятной яркой подсветкой температурных режимов. Подсвеченное кипение воды буквально завораживает наблюдателей, каждое ваше чаепитие будет сопровождаться этим красивым процессом.

№5 Современный функционал чайника. Новая запатентованная технология «Waterwaypro» позволит не поднимая крышку залить воду в чайник. Для удобной очистки чайника спроектирована специальная съемная крышка. Внутри чайника установлен фильтр для воды.

Чайник сделан из высококачественного термостойкого стекла. Стеклянный корпус обеспечивает экологичность и безопасность для вашего здоровья. Английский контроллер STRIX гарантирует 15 000 циклов кипячения, что равно 10 годам интенсивного использования.

Прибор автоматически отключается при закипании воды — он оснащен защитной системой, не допускающей нагрев пустого чайника.

№6 Делаете шаг в будущее. C IQ Home вы сможете в режиме онлайн отслеживать текущий статус электроприборов в вашем доме, включать и отключать технику, настраивать режимы работы и устанавливать таймеры. Таким образом Polaris осуществил идею «умного дома», где техника управляется одним кликом со смартфона.