На Урале грузовик столкнулся с тепловозом, перевозившим нефтепродукты

Разлива топлива не произошло Фото: Иван МАКЕЕВ

В Свердловской области грузовик столкнулся с тепловозом, перевозившим нефтепродукты. ЧП произошло в субботу, 23 января, в 14 часов 55 минут на нерегулируемом железнодорожном переезде на промзоне станции Сысерть.

Тепловоз, перевозивший нефтепродукты, столкнулся с грузовым автомобилем «Тонар».

- В результате дорожно-транспортного происшествия разлива нефтепродуктов не допущено, пострадавших нет, - рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Движение автомобильного транспорта удалось восстановить уже в 17:10. Теперь свердловская транспортная прокуратура проводит проверку, в ходе которой даст оценку действиям машиниста локомотива. Также ведомство проверит, насколько техническое оснащение железнодорожного переезда соответствует требованиям законодательства.