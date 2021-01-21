В Академическом появилась выделенная полоса для автобусов

Автобусы оп микрорайону будут передвигаться быстрее Фото: Алексей БУЛАТОВ

В микрорайоне Академический в Екатеринбурге появилась выделенная полоса для автобусов на участках, где общественный транспорт регулярно стоит в пробках.

Речь идет об улице Вильгельма де Геннина на участке от Вонсовского до Краснолесья. Там уже установили соответствующие знаки. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на городскую администрацию.

Напомним, что осенью на улице Вильгельма де Геннина уже оборудовали выделенную полосу для общественного транспорта на участке между домами №34 и 40 до улицы Краснолесья.