Сотрудники Уральской транспортной прокуратуры заинтересовались информацией, появившейся в Интернете - пассажиры одного из поездов пожаловались на то, что у них в вагонах было очень холодно.- Из публикации следует, что в вагонах пассажирского поезда сообщением Приобье-Екатеринбург температура воздуха не поднималась выше 12 градусов, в связи с технической неисправностью отопительной системы, - уточняют в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.В надзорном ведомстве организовали проверку того, как соблюдались права пассажиров.