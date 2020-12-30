В Екатеринбурге два инспектора ГИБДД и два инструктора автошколы брали взятки за помощь в сдаче экзамена на получение прав. Уголовное дело в отношении них будет направлено для рассмотрения в Чкаловский районный суд Екатеринбурга. Мужчины брали у кандидатов в водители от 12 до 15 тысяч рублей и делили между собой.- Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пункте «а» части 5 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя, если оно в силу должностного положения может способствовать указанным действиям (бездействию), если они совершенны организованной группой), - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.По версии следствия, разработал преступный план инспектор безопасности дорожного движения отделения экзаменационной работы МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. Инструктор обращался к курсанту с предложением облегчить процедуру сдачи экзамена на права за деньги. Далее некая сумма распределялась между обвиняемыми, а один из них с помощью своего авторитета убеждал инспектора, принимающего экзамен и не знающего о его преступных намерениях, оказать содействие.Организованная преступная группа в составе двух инспекторов и трех инструкторов «зарабатывали» таким образом с ноября 2017 года по март 2019 года. Уголовное дело в отношении третьего инструктора выделено в отдельное производство, в настоящее время расследование не завершено.