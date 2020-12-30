30 декабря 2020 года в Октябрьском районном суде прошло заседание по уголовному делу о получении взятки с вымогательством на общую сумму в 13 миллионов рублей.В совершении преступления обвиняют бывшего генерального директора особой экономической зоны «Титановая долина» Артемия Кызласова. Он находится под домашним арестом и уже два месяца находится на больничном с простудным заболеванием.- 24 декабря он был на приеме у отоларинголога, 28 декабря – у терапевта. До 10 января 2021 года он не трудоспособен в связи с осложнениями, - заявила на суде защитник Артемия Кызласова.- То есть он продолжает болеть? – уточнила судья.- Да, - ответила адвокат и представила судье справку о нетрудоспособности ее подзащитного.- Рассмотрение уголовного дела в Октябрьском районном суде откладывается до 11 часов 21 января 2021 года, - резюмировала судья.По сведениям прокуратуры, Кызласов потребовал деньги у руководства предприятия, победившего в конкурсе на выполнение проектных и изыскательных работ в «Титановой долине». Задержали Кызласова в феврале 2020 года во время передачи взятки в БЦ «Высоцкий» в центре Екатеринбурге.Второй обвиняемый по этому делу – бывший заместитель министра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов (он мог выступать посредником при передаче денег), уже отбывает пятилетний срок в колонии по уголовному делу о мошенничестве с возведением коттеджного поселка «Бухта Квинс».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Говорил, что у него «крыша» в ФСБ»: силовики считают, что есть другие жертвы гендиректора «Титановой долины», у которых он вымогал взятку. Артемия Кызласова задержали во время получения денег (подробнее)В Екатеринбурге сотрудники ФСБ задержали гендиректора «Титановой долины». Предприятие продолжает работать в штатном режиме (подробнее)Тяжелая статья: против директора «Титановой долины» возбудили уголовное дело. Следователи впервые прокомментировали спецоперацию УФСБ по задержанию Артемия Кызласова (подробнее)