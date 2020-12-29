Специалисты ОАО «УГМК» работают над оптимизацией проекта освоения Ново-Учалинского месторождения медно-колчеданных руд, недропользователем которого является АО «Учалинский ГОК» (Башкортостан, г. Учалы). Работа ведется под руководством службы директора по трансформации ОАО «УГМК» при непосредственном участии специалистов АО «Учалинский ГОК», АО «Уралмеханобр», ООО «Шахтостроительное управление» и консалтинговых компаний.Так, в течение 2020 года была пересмотрена и актуализирована экономическая модель проекта. Подготовлены предложения по повышению эффективности реализации проекта с максимально сжатыми сроками выхода рудника на производительность 1,6 млн и 4,5 млн тонн руды в год.Отметим, что годовая производительность в 1,6 млн тонн руды является промежуточным показателем. После выхода Ново-Учалинского рудника на производственные мощности уровень добычи руды составит 4,5 млн тонн в год.В ходе разработки мероприятий по оптимизации проекта рабочей группой предложено ускорить сроки строительства промышленных объектов и выхода рудника на проектную производительность, что положительно скажется на экономической составляющей проекта. Предложенные организационно-технические решения, такие как применение технологии надвига надшахтного здания с копром, увеличение темпов проходки горно-капитальных выработок до 90-150 м/мес., снижение срока набора нормативной прочности закладки и другие, позволят сократить срок ввода объекта в эксплуатацию с набором максимальной производительности Ново-Учалинского рудника.В рамках нового графика строительства пересмотрены сроки начала сооружения основных капитальных объектов рудника. Возведение части объектов запланировано на 2021 год.Одним из решений по повышению эффективности процесса отработки запасов Ново-Учалинского месторождения является применение технологии камерной системы разработки с закладкой выработанного пространства твердеющими смесями с ускоренными сроками набора нормативной прочности. Это возможно сделать за счет увеличения массовой доли цемента в составе закладочного материала. Данное предложение требует разработки новых составов твердеющих смесей и проведения полупромышленных испытаний на руднике.На сегодняшний момент уже разработан и представлен на утверждение график реализации ключевых оптимизационных решений по освоению Ново-Учалинского месторождения.