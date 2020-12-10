Что делать, если у виновника ДТП поддельный полис ОСАГО

У каждого автомобиля должен быть полис ОСАГО Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 19 октября 2020 года водитель такси «Бери такси» с бортовой надписью «Сити Мобил» влетел в автомобиль «Тойота» на улице Волгоградской, не уступив дорогу. У иномарки оказалась повреждена передняя часть автомобиля. Участники аварии оформили ДТП на месте с проехали в ГИБДД, после чего оформили заявке в страховую компанию на выплату ущерба.

Позже из СК пришел ответ: выплата невозможна, потому что у таксиста оказалась поддельная страховка, выписанная на автомобиль в Забайкальском крае. После этого таксист перестал выходить на связь, хотя обещал возместить ущерб, его работодатель тоже не выходит на связь.

Ремонт автомобиля «Тойота» оценили в 187 тысяч рублей. Сейчас мужчина восстанавливает машину за свой счет. Об этом сообщает телеканал ОТВ.

Член координационного совета союза страховщиков «Белый Соболь» Иван Косьмин:

- Институт полиса ОСАГО предусматривает защиту от такого безобразия. Человек, который подделывает полис, знает, что он его подделывает. В случае такого ДТП нужно идти в суд. Других вариантов нет. Можно проверить полис через само Российского союза автостраховщиков.

Руководитель Фонда помощи пострадавшим в ДТП Олег Таратухин:

- Нужно либо договориться с виновником ДТП, чтобы он добровольно возместил ущерб, либо идти в суд. Расписка не работает, потому что заранее нельзя установить сумму ущерба. Тут достаточно признание вины и оформление ДТП через ГИБДД.

Мы несколько лет назад проводили эксперимент. Выходили на проспект Ленина и рандомно выбирали 200 автомобилей, которые потом проверяли в базе. Примерно у 30% полисы были поддельными, либо их не было. У нас низкая выявляемость таких нарушений. Если бы это велось автоматически, то этот показатель был бы намного меньше. Штраф за поддельный полис сейчас составляет 400 рублей. Лучше купить полис за 5 000 рублей, чем потом возмещать ущерб в 200 тысяч из своего кармана.