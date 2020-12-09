На Урале студент колледжа выкладывал в Сеть порно-ролики с детьми

Делал он это через мессенджер Telegram, используя свою учетную запись Фото: Мария ЛЕНЦ

В закрытом городе Лесном в Свердловской области на 20-летнего студента колледжа завели уголовное дело. Парня обвиняют в том, что он распространял в интернете интимные фото и видео с несовершеннолетними девочками.

Как рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах, следствие считает, что преступный контент студент выкладывал в Сеть в период с сентября по ноябрь нынешнего года. Делал он это с личного телефона через мессенджер Telegram, используя свою учетную запись.

Узнать о преступлении удалось полицейским из отдела «К», которые занимаются борьбой с кибер-преступлениями. Они же и установили личность подозреваемого.

Следственный отдел местного СК завел на парня уголовное дело по второй части статьи 242.1 (изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, в отношении лица не достигшего 14-летнего возраста с использованием сети интернет). По этой статье студенту грозит от трех до десяти лет колонии. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

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