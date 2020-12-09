Заседание по уголовному делу в отношении Артемия Кызласова отменили во второй раз Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 9 декабря в Октябрьском районом суде Екатеринбурга состоялось заседание по уголовному делу в отношении бывшего директора особой экономической зоны «Титановая долина» Артемием Кызласовым, которого обвиняют в получении взятки с вымогательством на общую сумму в 13 миллионов рублей.

Заседание длилось всего четыре минуты. Защитник предоставила медицинские справки, подтверждающие болезнь подсудимого. Следующее заседание состоится 23 декабря в 11 часов.

Напомним, что предыдущие заседание, которое состоялось второго декабря, также было перенесено из-за плохого самочувствия Артемия Кызласова. Защитник экс-директора «Титановой долины» сообщила, что он болеет с 26 октября.

По данным прокуратуры, Артемий Кызласов потребовал 10 миллионов рублей у руководства фирмы, выигравшей конкурс на выполнение проектных и изыскательных работ в особой экономической зоне.

Второй обвиняемый по делу о получении взятки проходит экс-замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов, которому уже вынесли приговор по уголовному делу о мошенничестве со строительством коттеджного поселка «Бухта Квинс». Шилиманов получил 5 лет заключения.

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