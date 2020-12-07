Васильева обвиняют в смертельной аварии и угоне машины Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ленинский суд Екатеринбурга продлил арест на три месяца Владимиру Васильеву, которого обвиняют в аварии на улице Малышева. Тогда в ДТП погибли двое мужчин, кроме этого следствие полагает, что уличный художник угнал автомобиль Kia Rio у своего приятеля Никиты Фомина.

Следующее заседание по делу Васильева пройдет 15 января, сейчас дело находится на стадии допроса свидетелей. Как выяснилось, в будущем в суде выступят родители лихача, в том числе и полковник Росгвардии Андрей Васильев.

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