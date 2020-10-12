«Состояние было неадекватное»: потерпевшие в аварии на Малышева дали показания против Владимира Васильева

Васильеву грозит до 15 лет лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Водитель разбитой Toyota Corolla дал показания против виновника аварии на Малышева Владимира Васильева. 4 августа 2019 года в ДТП погибли двое мужчин - таксист Александр Трушков и его пассажир Виталий Никифоров.

Сегодня в Ленинском суде продолжился допрос свидетелей по резонансному делу. Очевидец Андрей Поварницын заявил, что от Васильева и его друга Глеба Березкина сильно пахло алкоголем.

- Полностью замят задний бампер, повреждена вся задняя часть машины до середины кузова. С трудом вылез из машины через пассажирскую дверь. Увидел, как в машине сидят Васильев и Березкин. Какие зрачки были у него…Расширенные! Поведение было неадекватное. Мне показалось, что они в состоянии алкогольного опьянения. Когда подошел к ним, из салона услышал запах спиртного. Прошу взыскать моральный вред, я пробыл три дня в больнице с рассеченной головой.

После допроса Васильев извинился перед свидетелем, но пострадавший не принял раскаянья подсудимого.

- Какой смысл в ваших извинениях?! Людей уже не вернуть! – отметил пострадавший водитель Toyota.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Знакомые водителя KIA, по вине которого погибли два человека в аварии на Малышева: «Мы все в шоке». Владимир Васильев на большой скорости въехал в автомобили, которые стояли на светофоре (подробнее)

Остается в больнице с сотрясением мозга: виновнику смертельной аварии на Малышева грозит до 15 лет колонии. Владимир Васильев угнал машину друга, с которым до этого был на вечеринке и протаранил четыре автомобиля (подробнее)

Экспертиза показала, что водитель был трезвым: виновника аварии на Малышева арестовали. Лихач на допросе в Главном следственном управлении МВД по Свердловской области признал свою вину (подробнее)