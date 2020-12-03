Фото: пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское»

Продавцу меда, обвиняемого в краже 167 тысяч рублей у пенсионерки, грозит до пяти лет лишения свободы. Прокуратура Пригородного района Свердловской области утвердила обвинение и направила дело в суд.

- Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пункта «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину), - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Напомним, что 21-летний мужчина зашел в дом к 79-летней женщине в поселке Висим с целью продать мед. Пока пенсионерка ходила за пустой тарой, он украл все ее сбережения и сбежал. Вернувшись, женщина обнаружила, что продавца меда и след простыл. Сотрудники полиции вскоре выследили мужчину в Екатеринбурге и доставили в отделении в Нижнем Тагиле. При досмотре обвиняемого силовики обнаружили всю украденную сумму и вернули ее бабушке.