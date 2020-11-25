Под Нижним Тагилом бабушка недосчиталась 167 тысяч после визита продавцов меда

Фото: пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское»

Под Нижним Тагилом, в поселке Висим продавцы меда обокрали бабушку на 167 тысяч. 79-летняя женщина обратилась в полицию после того, как обнаружила пропажу. Она сообщила, что к ней в дом зашел смуглолицый мужчина и стал очень настойчиво предлагать приобрести мед. Пенсионерка сначала отказывалась, но когда молодой человек сбросил цену, согласилась и достала деньги из шкафа, где были все ее накопления, чтобы расплатиться.

В этот момент продавец попросил женщину дать ему пустую банку взамен той, что он отдал с медом, и пока бабушка отошла, украл все ее сбережения и сбежал. Вернувшаяся с пустой тарой женщина обнаружила, что мужчины и след простыл.

- Местные жители подтвердили, что видели двух мужчин и женщину, которые ходили по домам с предложением купить мед. Один из очевидцев видел, как незнакомцы садились в белую машину, предположительно иномарку, - рассказали в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».

Автомобиль продавцов меда попал на запись видеорегистратора одного из жителей около поселкового магазина. Это помогло сотрудникам полиции выяснить, что машина принадлежит фирме, сдающей транспорт в аренду. После этого силовики быстро нашли автомобиль, который оказался припаркован в Екатеринбурге у дома по улице Сони Морозовой. Сотрудники уголовного розыска организовали скрытое наблюдение и, как только троица вышла к машине, задержали всех на месте и доставили в Нижний Тагил для проверки.

Фото: пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское»

- При осмотре автомобиля сотрудники полиции обнаружили несколько трехлитровых банок с медом, а также пустую тару. По словам доставленных в отдел полиции граждан, они приехали в Свердловскую область, чтобы продавать мед, который закупили в Башкирии, - рассказали в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».

Оказалось, что продавцы приехали из Ставропольского края. Один из них - 21-летний молодой человек признался, что, находясь в доме у бабушки, видел, откуда она брала деньги, и взял их пока она отошла. Экспертиза подтвердила, что на банке, оставленной у пенсионерки и шкафу, где лежали деньги, были отпечатки именно этого мужчины. Кроме того отрудники полиции обнаружили при досмотре всю украденную сумму и вернули ее бабушке.

Следователи возбудили уголовное дело. Подозреваемый в совершении кражи задержан. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.

Сотрудники полиции не исключают, что продавцы меда могут быть причастны к другим подобным преступлениям, так как их автомобиль побывал в нескольких городах региона. Если вы стали жертвой подобного преступления, сообщите в отделение полиции по месту жительства.