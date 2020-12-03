Верховный суд отказался пересматривать дело о сносе здания над станцией метро «Бажовская»

В ООО «Промавтосервис» надеялись, что Верховный суд пересмотрит предыдущие решения судов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Верховный суд РФ отказался передавать кассационную жалобу ООО «Промавтосервис» на рассмотрение Судебной коллегии. Напомним, что компания просила отменить предыдущие решения судов, согласно которым двухэтажное здание необходимо снести, а землю передать муниципалитету. Соответствующая информация содержится в картотеке арбитражного суда.

Напомним, что в 2013 году участок передали в аренду под автостоянку на 280 мест фирме ООО «Промавтосервис». Там же появилось и здание. Далее выяснилось, что земля была передана за 15% от его кадастровой стоимости.

Мэрия города подала требование в Арбитражный суд, чтобы признать постройку незаконной. В декабре 2019 года иск удовлетворили, но компания «Промавтосервис» обжаловала решение в окружном арбитражном суде, где жалобы были оставлены без удовлетворения. В итоге администрация Екатеринбурга отстояла станцию метро «Бажовская».

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