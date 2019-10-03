Инициатива мэра: в Екатеринбурге суд по новой станции метро отложили на месяц

СЕГОДНЯ 14:20 2019-10-03T14:21:24+03:00

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В Екатеринбурге заседание в Арбитражном суде Свердловской области перенесли на 1 ноября этого года. Здесь идет процесс по возвращению территории под станцию «Бажовская», которая была продана за бесценок.

На очередном заседании, 3 октября, юрист департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений мэрии Евгения Рожок подала апелляционную жалобу, объяснив, что эта инициатива главы города Александра Высокинского.

Ответчик в лице представителей компании «Промавтосервис» попытались оспорить жалобу, но представители метрополитена и прокуратуры поддержали мэрию в суде, после чего судья согласилась с истцом.

Администрация города требует признать договор купли-продажи участка на перекрестке улиц 8 Марта и Большакова, где планируется строительство станции метрополитена, недействительным. Объект был продан на 15% от кадастровой стоимости. Теперь участок пытаются вернуть муниципалитету.

Позже на этом участке возвели двухэтажное офисное здание, хотя могла располагаться только парковка.

ИСТОЧНИК KP.RU