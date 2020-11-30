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Елка на главной новогодней площадке Екатеринбурга будет стоить 5 миллионов

За эти деньги компания-подрядчик установит зимнюю красавицу и будет следить за ее техобслуживанием
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Елку на площади 1905 года начали устанавливать на прошлой неделе

Елку на площади 1905 года начали устанавливать на прошлой неделе

Стало известно, во сколько в этом году обойдется елка, которую установят на главной новогодней площадке Екатеринбурга. Согласно документам на портале госзакупок, за зимнюю красавицу отдали больше пяти миллионов рублей. Закупку проводили без конкурса, у единственного поставщика - ООО «Уральский центр инноваций».

Как следует из данных, опубликованных на портале госзакупок, заказчиком работ выступает ЦК «Урал». До 25 декабря компания должна будет установить елку и подключить к ней оборудование. Зимняя красавица простоит на площади 1905 года до 17 января. Все это время подрядчик будет отвечать за техническое обслуживание ели, а в течение следующей недели - с 18 по 24 января - ее нужно будет разобрать и вывезти.

Напомним, что ранее мэрия расторгла контракт с ООО «Айс-Проект» на строительство ледового городка, который решено было не строить из-за коронавируса, и заключила договор на 19 миллионов меньше прежней суммы. В этом году на площади 1905 года помимо главного символа праздника - елки, установят палатки с чаем и перекусом и ледовые скульптуры.

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