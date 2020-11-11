«Поставим 5-8 палаток»: мэр Екатеринбурга рассказал, как будет выглядеть Ледовый городок-2021 в Екатеринбурге

Таким Ледовый городок был в прошлом году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оргкомитет по новогодним мероприятиям в мэрии Екатеринбурга пройдет только в пятницу. На нем окончательно утвердят решение о том, будут в этом году строить Ледовый городок или нет, также поднимут вопросы касательно елок и новогодних ярмарок. Между тем глава города Александр Высокинский уже сейчас говорит о том, как будет выглядеть Ледовый городок на Площади 1905 года в этом году.

- Поставим 5-8 палаток, чтобы попить чай или кофе, съесть булочку. Но это не ярмарка, - уточняет мэр города. – Что касается фестиваля ледовых скульптур, посмотрим. Может, и этой красоты не будет. Другое дело – елка. В этом городе елку устанавливали даже во время войны. Да, сегодня у нас коронавирус и кризис. Но они нас не сломают. Елка будет.

Елку в этом году в любом случае поставят. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Впрочем, парковку на Площадт 1905 года от машин все равно расчистят. Также установят ледовые ограждения.

- Отдельные входы в этом году делать не будем, потому что как только появляются входы, сразу начинается скопление возле них людей, - добавляет Александр Высокинский. – Будет работать универсальная праздничная подсветка. Дополнительные деньги выделять не будем. В районах елки будут, но без больших праздничных мероприятий. У нас вчера в больнице №24 выгорела трубка томографа, нужно срочно 8 миллионов рублей перечислить, чтобы он снова заработал. Помогаем скорой помощи, 120-130 миллионов рублей дополнительно будем выделять. Проседает общественный транспорт – выручка не идет. Деньги из городка уже спасают жизни.

Напомним, в этом году планировалось выделить на строительство ледового городка 24 миллиона 250 тысяч рублей. Посвятить его планировали 130-летию со дня рождения создателя «Волшебника изумрудного города» Александра Волкова. В ледовом городке хотели построить замок Гудвина и главных героев Элли с Тотошкой, Страшилу, Железного Дровосека и других.

К слову, в столице в этом году также обойдутся без новогодних мероприятий. Накануне мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отмене праздничных гуляний, фестивалей и ярмарок. На такие меры властям пришлось пойти, чтобы уберечь горожан от распространения новой коронавирусной инфекции.

ОФИЦИАЛЬНО

По данным на 10 ноября в Свердловской области выявлено 294 новых случая COVID-19.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции с начала пандемии составляет 39 070.

Состояние 453 госпитализированных оценивается как тяжелое, 299 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 191 – на аппаратах ИВЛ.

Выписан 301 человек. Общее число выписанных достигло 31 201. Зарегистрировано 8 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 847.

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Оргкомитет по новогодним мероприятиям в мэрии Екатеринбурга пройдет только в пятницу. Но глава города Александр Высокинский уже сейчас говорит о том, как будет выглядеть Ледовый городок на Площади 1905 года в этом году. (подробности)