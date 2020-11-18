Главный атрибут праздника - елку, обязательно установят Фото: Алексей БУЛАТОВ

На следующей неделе стоянку для транспорта на площади 1905 года закроют из-за подготовки к строительству главной новогодней площадки города. Напомним, что ледового городка с горками и аттракционами в этом году из-за коронавируса не будет. Решение об этом приняли на прошлой неделе.

В мэрии отметили, что отказаться от обычных атрибутов праздника на главной площади города пришлось, так как их установка мешала бы соблюдению социальной дистанции посетителями. Сегодня мэрия раскрыла, что появится на площади 1905 года вместо традиционного ледового городка.

- С понедельника, 23 ноября, площадь 1905 года для стоянки транспорта будет закрыта, - предупредили в мэрии. - На ней начнется монтаж новогодней елки и комплекса новогодней ярмарки, а также подготовка к проведению Международного фестиваля ледовой скульптуры «Европа - Азия».

Ранее планировалось, что в фестивале примут участие только семь команд скульпторов. Но, раз на площади не будет горок и аттракционов, в мэрии решили пригласить еще три команды. Создавать новогоднее настроение в этом году будут скульптуры, посвященные юбилею создателя цикла детских книг «Волшебник Изумрудного города» Александра Волкова.

Праздничную атмосферу будут создавать праздничная иллюминация, ледовое ограждение и красочные входные группы, которые решили оставить. Также на площади 1905 года организуют видеонаблюдение, охрану и уборка территории.

Первых посетителей ждут в праздничном городке 28 декабря, но в этом году они не увидят фейерверка. А какого-либо торжественного открытия и вовсе не планируется.

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