Строительство Ледового городка- 2021 в Екатеринбурге могут отменить

Ледовый гордок в 2020 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге могут отменить строительство традиционного Ледового городка. В этом году он должен был быть посвящен 130-летию со дня рождения создателя «Волшебника изумрудного города» Александра Волкова. От городка могут отказаться, чтобы предотвратить риски распространения новой коронавирусной инфекции

- Оргкомитет по новогодним мероприятиям состоится в эту пятницу. Пока никакого официального решения не принято, - сообщают в мэрии Екатеринбурга.

Если же городок все-таки будут строить, то на Площади 1905 года может появится замок Гудвина высотой 12 метров, декоративный мост, длиной 20 метров, воздушный шар, который станет зоной для селфи. В городке будут и любимые с детства герои – Страшила, Железный дровосек, Элли и другие.

На строительство Ледового городка должны были потратить 24 миллиона 250 тысяч рублей. По крайней мере такая сумма указана на сайте Госзакупок.

Таким Ледовый городок был в прошлом году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Мы изучаем подходы разных регионов и Москвы в том числе. Будут проходить елки или другие новогодние мероприятия – пока под вопросом. Окончательное будет принято только тогда, когда будет понятна динамика по заболеваемости, - сказал накануне на брифинге оперштаба заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков. – Должны быть соблюдены правила. Это социальная дистанция, необходимость обработки помещений, рассадка в зале , масочный режим - при соблюдении этих правил Елки и новогодние спектакли будут. Это же касается и ледового городка.

К слову, в столице в этом году обойдутся без новогодних мероприятий. Накануне мэр Москвы Сергей Собянин подписал несколько указов. В документах говорится об отмене праздничных гуляний, фестивалей и ярмарок. Отказаться от новогодних мероприятий вынудила пандемия коронавируса.

ОФИЦИАЛЬНО

По данным на 10 ноября в Свердловской области выявлено 294 новых случая COVID-19.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции с начала пандемии составляет 39 070.

Состояние 453 госпитализированных оценивается как тяжелое, 299 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 191 – на аппаратах ИВЛ.

Выписан 301 человек. Общее число выписанных достигло 31 201. Зарегистрировано 8 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 847.