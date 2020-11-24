Ледового городка в этом году не будет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Екатеринбурга на днях заключила контракт с подрядчиком на строительство ледового городка. Согласно сайту госзакупок, контракт с «Айс-Проект 2000» на 24 миллиона был заключен 20 ноября. В документах указано, что в ледовом городке должны появиться несколько горок, лабиринт и декоративные композиции. Однако ранее в администрации решили, что на Площади 1905 года останутся только елка, палатки с чаем и перекусом и скульптуры.

В пресс-службе мэрии «КП-Екатеринбург» объяснили, что этот контракт будет расторгнут и заключен новый. При этом, скорее всего, елку и ограждение главной праздничной площадки будет устанавливать тот же подрядчик.

Отметим, что согласно техзаданию, елка в этом году будет высотой 50 метров. Ее покрытие будет сделано из отдельных веток из негорючей искусственной хвои. Иллюминация елки должна быть многоцветная, с программным управлением. Она должна переливаться разными цветами в виде новогодних надписей, различных узоров, орнаментов - 30 вариантов, и 8 программ, отражающих тематику ледового городка.

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