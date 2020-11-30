На Урале в начале декабря будет умеренно морозно Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области начало декабря 2020 года будет умеренно морозным. Такой прогноз в эфире радио «Комсомольская правда» дала главный синоптик Среднего Урала Галина Шепоренко.

- На этой неделе на Среднем Урале будет умеренно морозная погода до 19 градусов и ниже – 20 градусов ночью, и порядка 9-14 градусов ниже нуля в дневное время, - рассказывает Галина Шепоренко.

По словам синоптика, существенных осадков на неделе с 30 ноября по 6 декабря не ожидается. Особенно морозно будет в горных районах на крайнем юго-востоке и крайнем юго-западе. Там по ночам столбики термометров опустятся до отметки в -25 градусов.