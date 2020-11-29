Общее число погибших от COVID-19 достигло 1 018 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за сутки зарегистрировано еще 11 смертей от коронавируса. Об этом сообщает региональный оперштаб. Общее число погибших от COVID-19 достигло 1 018 человек.

По данным на 29 ноября из больниц выписано уже 38 161 человек. Только за сутки с инфекцией справились 386 человек. Это больше чем количество новых подтвержденных случаев COVID-19, которое составило 381. Общее число заболевших за все время пандемии сейчас составляет 45 945.