Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 29 ноября 2020 года

За сутки из больниц выписали 386 человек, победивших коронавирус Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за сутки зафиксировали еще 381 случай заражения COVID-19. Из общего числа 168 пациентов с коронавирусом зарегистрировано в столице Урала.

Также случаи COVID-19 подтвердились в Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Североуральске, Первоуральске, Березовском и других муниципалитетах региона.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции на сегодня составляет 45 945. При этом число победивших инфекцию и выписанных из больниц составило 38 161. Только за прошедшие сутки из медучреждений выписались 386 человек.

По данным оперштаба, сейчас состояние 613 госпитализированных в больницы региона оценивается как тяжелое. Из них 328 находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 228 - на аппаратах ИВЛ.

Также за сутки зарегистрировано 11 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев на сегодня составило 1 018.

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