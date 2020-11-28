Фото: группа «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург»

В Юго-Западном микрорайоне 15-летний подросток выпал покончил с собой. Инцидент произошел на улице Академика Бардина, 19. В СУ СКР по Свердловской области сообщили, что следователь уже выехал на место трагедии.

- Следователь СК по Ленинскому району города Екатеринбург выясняет обстоятельства случившегося. Организован выезд на место происшествия, - сообщили в СУ СКР.

Напомним, что в Реже 13-летний мальчик покончил с собой из-за давления матери. Мальчика сильно отругали за двойки.